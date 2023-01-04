انت الان تتابع خبر مصر.. تسجيل أكبر انخفاض في تاريخ الجنيه امام الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وسائل الاعلام ان "سعر صرف الدولار الأمريكي سجل في البنوك العاملة في مصر ارتفاعا ملحوظا ليتخطى حاجز الـ 26 جنيها، بزيادة بلغت 1.57 قرشا".

وأضافت: "بلغ سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، نحو 26.25 جنيه للشراء، و26.30 جنيه للبيع، مقارنة بـ 24.68 جنيه للشراء، و24.73 للبيع في بداية تعاملات اليوم".



وفي سياق متصل، قرر البنك الأهلي المصري وبنك مصر طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا.

وكان البنك المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة بمعدل 3% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2022.

