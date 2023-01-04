انت الان تتابع خبر المركزي العراقي يستعرض آليات وإجراءات خفض الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المركزي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف التقى، ظهر اليوم، عددا من الشباب الذين ينادون بالسيطرة على سعر صرف الدولار".

وشرح المحافظ، وفق البيان، "الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في معالجة آليات تمويل التجارة الخارجية واستحداث المنصة الإلكترونية لتحويل الأموال لهذه الأغراض وتصحيح مسار العمل المالي والتجاري، مستعرضا معاليه إجراءات البنك المركزي في إيصال العملة الأجنبية للراغبين بالسفر".



كما استعرض "التحديات التي تواجه السلطة النقدية والإجراءات المعتمدة لتفعيل الرقابة على القطاع المصرفي".

وأشار البيان، إلى أن "الضيوف أبدوا تفهماً لهذه الإجراءات وأيدوا اهمية تنظيم التجارة والابتعاد عن الوثائق غير الدقيقة".

