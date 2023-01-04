انت الان تتابع خبر استهداف صاروخي يطال قاعدة للتحالف الدولي في سوريا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، اليوم الأربعاء، عن استهداف قوات التحالف الدولي بصاروخين، شرق سوريا.
وقالت القيادة في بيان، "استهدف صاروخان قوات التحالف في موقع دعم تتخذه داخل حقل كونيكو للغاز قرابة الساعة التاسعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي".
وأضافت، أنه "لم يسفر الهجوم عن إصابات أو أضرار في القاعدة أو في ممتلكات التحالف".
ويقع حقل غاز كونيكو في منطقة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي، ويضم قاعدة للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.