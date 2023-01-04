استهداف صاروخي يطال قاعدة للتحالف الدولي في سوريا

وقالت القيادة في بيان، "استهدف صاروخان قوات التحالف في موقع دعم تتخذه داخل حقل كونيكو للغاز قرابة الساعة التاسعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي".

وأضافت، أنه "لم يسفر الهجوم عن إصابات أو أضرار في القاعدة أو في ممتلكات التحالف".