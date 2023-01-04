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استهداف صاروخي يطال قاعدة للتحالف الدولي في سوريا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، اليوم الأربعاء، عن استهداف قوات التحالف الدولي بصاروخين، شرق سوريا.
وقالت القيادة في بيان، "استهدف صاروخان قوات التحالف في موقع دعم تتخذه داخل حقل كونيكو للغاز قرابة الساعة التاسعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي".

وأضافت، أنه "لم يسفر الهجوم عن إصابات أو أضرار في القاعدة أو في ممتلكات التحالف".

ويقع حقل غاز كونيكو في منطقة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي، ويضم قاعدة للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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