شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يكشف حظوظ السيتي فى الفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن حظوظ فريقه فى الفوز بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، خاصة بعد تعثر أرسنال أمس فى مواجهة نيوكاسل، حيث أكد أن الموقف فى الفوز باللقب ما زال صعبًا، مشيدًا بالمستوي الذي ظهر عليه الجانرز هذا الموسم.

وأضاف جوارديولا أن أرسنال يسير بشكل جيد للغاية فى سباق الصدارة، حيث أكد أن المدفعجية يمتلكون القدرة على تحقيق أكثر من 100نقطة بالطريقة التى يسيرون بها، مشيرًا إلى أن فرص فريقه تعد صعبة فى الفترة الحالية باللحاق بهم، مما يصيبه بإحباط شديدة اى الفترة الحالية.



جوارديولا يحذر من مواجهة تشيلسي

وفى سياق آخر، أشار جوارديولا إلى أن السيتي يمتلك مباراة صعبة أمام تشيلسي فى الجولة القادمة، الشئ الذي يدفعه للتركيز فى المباراة القادمة فقط من أجل الفوز وحصد ال3 نقاط، على أن يقوم بعدم التفكير فى المنافسين بالفترة الحالية حتى تتضح الرؤية بشكل واضح بالفترة المقبلة.



موعد مباراة السيتي وتشيلسي القادمة

ومن المقرر أن يحل نادي السيتي ضيفًا ثقيلًا على منافسه تشيلسي غدًا الخميس، فى الجولة ال 19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن السيتي يحل فى المركز الثاني بالدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، فى حين يحتل نادي تشيلسي المركز العاشر برصيد 25 نقطة.