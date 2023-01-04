04 يناير , 2023
الطقس في الولايات المتحدّة (أ ف ب).
حذّرت مصلحة الأرصاد الجوية الأميركية الثلثاء من أنّ ولاية كاليفورنيا ستشهد في منتصف الأسبوع عاصفة عاتية سيتخلّلها هطول أمطار غزيرة قد تؤدّي إلى فيضانات مميتة.
ودعت السلطات سكّان الولاية للاستعداد لهذا المنخفض الجوي القوي الذي يتوقع أن يضرب ساحل المحيط الهادئ للولايات المتحدة يومي الأربعاء والخميس.
وحذّرت مصلحة الأرصاد الجوية من أنّ العاصفة المتوقّعة «وحشيّة حقّاً وينبغي أن تؤخذ على محمل الجدّ».
وأضافت أنّ العاصفة ستتسبّب في «فيضانات واسعة النطاق، وطرق مغمورة بالمياه، وانهيارات أرضية، وسقوط أشجار، وانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي، وتعطّل فوري للتجارة، والأسوأ من ذلك كلّه، خسائر محتملة في الأرواح».
كانت هذه تفاصيل خبر «وحشيّة حقّاً»... ولاية كاليفورنيا تتأهّب لوصول عاصفة عاتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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