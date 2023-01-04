انت الان تتابع خبر الكشف عن تفاصيل اللقاء الإيراني - السعودي في البرازيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حسيني في حديث لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية إنه "خلال زيارته للبرازيل، عقد الإثنين الماضي "اجتماعاً مفصلاً" مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وتم تبادل وجهات النظر بشأن استئناف المفاوضات بين البلدين".وأوضح حسيني، عقب اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني، عند سؤاله عن اجتماعه مع الوزير السعودي، أن "الموضوع الرئيسي للاجتماع هو "ماذا ستكون نتائج المحادثات بين إيران والسعودية التي بدأت بوساطة العراق".

ولفت إلى أن "الجانب السعودي "أعرب عن استعداده لاستئناف المفاوضات".

وبعد أن "هاجم أنصار التيار المتشدد في إيران المراكز الدبلوماسية السعودية في إيران وأشعلوا فيها النيران مطلع يناير/ كانون الثاني 2016، قطعت المملكة العربية السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران".



وفي الأشهر الأخيرة، تم نشر تقارير عن وساطة عراقية للمصالحة بين حكومتي البلدين، لكنها حتى الآن لم تؤد لإعادة العلاقات الدبلوماسية.

وبحسب حسيني فإن "وزير الخارجية السعودي رحب بالعديد من الاجتماعات التي عقدت لبحث الخلافات والمخاوف حتى نتمكن من التوصل إلى نتيجة نهائية"، مشيراً إلى أن "وزارة الخارجية الإيرانية تتابع هذا الموضوع".

وشدد حسيني على أن "إيران والمملكة العربية السعودية دولتان مهمتان ومؤثرتان في المنطقة تتعاونان في مختلف المجالات بما في ذلك الحج والسياحة".

وقال: "في كل عام يتوجه عدد كبير من الإيرانيين إلى السعودية للحج، ومن الضروري زيادة التعاون بين البلدين، وما نؤكده كلانا هو إقامة اتصال بين البلدين".

والإثنين الماضي، قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن "حسيني التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على هامش مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي".