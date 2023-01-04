انت الان تتابع خبر وزارة الاتصالات تلزم شركات الانترنت بهذا الأمر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك في كتاب وجهته الوزارة، إلى الشركات المجهزة لخدمة الانترنت في السوق، يقضي باعتماد عدد الشركات البالغة 13 شركة حصراً كمجهزين لخدمة (الوايرلس) الواصلة إلى منازل المواطنين.

وألزمت الياسري، وفق الكتاب "بعدم إعادة بيع سعات الانترنت لأي شركة غير مرخصة وغير متعاقدة مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية".



أدناه الكتاب الذي ورد لـ الخليج 365: