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جوارديولا يكشف عن اصابة أحد نجوم الفريق قبل مباراة تشيلسي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443311-638084343139715550.jpg

2023-01-04 | 14:03

جوارديولا يكشف عن اصابة أحد نجوم الفريق قبل مباراة تشيلسي

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تحدث المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإسباني بيب جوارديولا، اليوم الأربعاء، عن مباراة ناديه القادمة أمام تشيلسي ضمن منافسات الممتاز لكرة القدم.
وقال جوارديولا خلال تصريحات صحفية: "بكاري سانيا لن يشارك في مباراة الغد بكل تأكيد هو يعاني من إصابة".

وأضاف" "زاباليتا على اتم الاستعداد لهذه المباراة، من الممكن ان يشارك أساسياً".

وكان مانشستر سيتي قد تعادل خلال المباراة الماضية والتي كانت أمام ارسنال بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الدوري الانجليزي.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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