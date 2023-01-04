جوارديولا يكشف عن اصابة أحد نجوم الفريق قبل مباراة تشيلسي

وقال جوارديولا خلال تصريحات صحفية: "بكاري سانيا لن يشارك في مباراة الغد بكل تأكيد هو يعاني من إصابة".

وأضاف" "زاباليتا على اتم الاستعداد لهذه المباراة، من الممكن ان يشارك أساسياً".

وكان مانشستر سيتي قد تعادل خلال المباراة الماضية والتي كانت أمام ارسنال بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الدوري الانجليزي.

