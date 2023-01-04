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انت الان تتابع خبر جوارديولا يكشف عن اصابة أحد نجوم الفريق قبل مباراة تشيلسي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443311-638084343139715550.jpg
2023-01-04 | 14:03
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تحدث المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإسباني بيب جوارديولا، اليوم الأربعاء، عن مباراة ناديه القادمة أمام تشيلسي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وقال جوارديولا خلال تصريحات صحفية: "بكاري سانيا لن يشارك في مباراة الغد بكل تأكيد هو يعاني من إصابة".
وكان مانشستر سيتي قد تعادل خلال المباراة الماضية والتي كانت أمام ارسنال بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الدوري الانجليزي.
وأضاف" "زاباليتا على اتم الاستعداد لهذه المباراة، من الممكن ان يشارك أساسياً".
وكان مانشستر سيتي قد تعادل خلال المباراة الماضية والتي كانت أمام ارسنال بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الدوري الانجليزي.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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