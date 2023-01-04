انت الان تتابع خبر مليارات الدنانير.. الدفاع المدني تحصي المبالغ المنقذة خلال 2022 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "أقسام المواد المنقذة للقطاع العام والمختلط بلغت نحو (40,726,090,000) أربعين ملياراً وسبعمائة وستة وعشرين مليوناً وتسعين ألف دينار عراقي، أما أقسام المواد المنقذة في القطاع الخاص بلغت (184,132,546,000) مائة وأربعة وثمانين ملياراً ومائة واثنين وثلاثين مليوناً وخمسمائة وستة وأربعين ألف دينار عراقي".وعزت المديرية، أسباب تكرار حوادث الحريق إلى "حدوث التماس كهربائي والإهمال بتطبيق شروط السلامة والأمان وعبث الأطفال، إذ يشهد العراق ارتفاعا بمعدلات حوادث الحريق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة من جهة وعشوائية التسليك العنكبوتي للأسلاك الكهربائي في المولدات الأهلية من جهة أخرى".