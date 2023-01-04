انت الان تتابع خبر تزامناً مع الأمطار.. السومرية تنشر قائمة بالطرق والشوارع "المزدحمة" في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب مراسل السومرية، فأن "منطقة باب المعظم باتجاه شارع فلسطين شهدت توقفاً لحركة السير جراء غرق "فلكة" نادي التركمان وكذلك سريع الدورة باتجاه جسر مركز الوليد، ومحمد القاسم باتجاه الباب الشرقي، وجسر الجادرية لغاية صعود القادسية، بالإضافة الى جسر العلاوي وساحة عدن وحي الجامعة".

كما ان ساحة الأندلس شهدت زخم مروري وكذلك شارع النضال (السايدين باتجاه الاندلس واتجاه الطيران)، وساحة النسور، أضافة الى الطريق الرابط من جسر ابن حيان باتجاه الطوبجي شهد هو الآخر زخماً مرورياً".

هذا وشهدت العاصمة بغداد ومحافظات في والوسط والجنوب هطول أمطار غزيرة تسببت بغرق طرقات رئيسية اضافة الى تعطيل الدوام المسائي في المدارس.