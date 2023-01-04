شاهد.. الدكتورة فاطمة عمارة عن تصنيفها الثانية بإفريقيا بمجال البحث العلمي: قيمة لي ولمصر

أوضحت الدكتورة فاطمة عمارة، أستاذ علوم الحاسب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية ، أنها تم تصنيفها الثانية بإفريقيًا والـ 33 عالميًا ضمن 500 شخص بتقرير السفير حول ما حدث بالبحث العلمي وخاصة في ما يسمى بالبيانات الضخمة.

وأضافت "عمارة"، خلال حوارها ببرنامج "مباشر من مصر" المذاع عبر الفضائية المصرية، أن هذا التصنيف قيمة لها للتأكيد أنه ما زال بمصر علماء يعملوا ويتم تصنيفهما، وقيمة لمصر للتأكيد أن مصر بها بحث علمي قوي وكوادر قوية جدًا.

وتابعت أستاذ علوم الحاسب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، أن أي مشكلة بحاجة لمعلومات لحلها، والآن نحن نسبح في بحور من البيانات من مصادر مختلفة في جميع مجالات الحياة، وهذه البيانات تعتبر البنية الأساسية للتطور، منوهة بأننا بحاجة لمعالجة هذه البيانات لاتخاذ رأي لدعم أصحاب القرار، أو تكون خبرة للأجيال القادمة، وهي سر من أسرار تطور البلاد وتنميتها.

وأردفت، أن سرية البيانات مطلوبة خاصة التي تتعلق بأسرار البلاد، مشيرة إلى أنه لا يوجد ما يسمى ضمان سرية البيانات بنسبة 100%.

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