هاتف نقال وراء حادثة استهداف الجنود الروس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ استخدام جنودها هواتفهم النقّالة في مدينة ماكيفكا التي تسيطر عليها القوات الروسية في شرق أوكرانيا هو "السبب الرئيس" للضربة الصاروخية الأوكرانية التي استهدفتهم ليلة رأس السنة وأودت بالعشرات منهم. وقال المتحدّث باسم الوزارة اللفتنانت جنرال سيرغي سيفريوكوف في تسجيل مصوّر بثّ فجر الأربعاء إنّ "هناك حالياً لجنة تحقّق لجلاء ملابسات ما حدث، لكن من الواضح منذ الآن أنّ السبب الرئيس ... هو أنّ العسكريين شغّلوا واستخدموا على نطاق واسع هواتفهم المحمولة في منطقة تطالها أسلحة العدو، بما يتعارض مع الحظر".



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