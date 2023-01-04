تفاعل كبير مع أول زلة لسان لرونالدو في السعودية (فيديو)

وتداول نشطاء الفيديو الذي قال فيه رونالدو: "ليس من السهل الفوز بأي مباراة في الوقت الحالي لأن الفرق باتت أكثر استعدادا وكرة القدم مختلفة وتطور كرة القدم مختلف وبالنسبة لي ليست نهاية مسيرتي للقدوم إلى جنوب إفريقيا".ونظرا للجماهرية الكبرى التي يحظى بها النجم البالغ من العمر 37 عاما، فإن التركيز على كل كلمة تخرج من فمه يكون مبالغ فيه، والخطأ عنده بألف عند غيره.

ورغم الانتقادات والسخرية التي واجهها منذ المؤتمر الصحفي، إلا أن العديد من عشاقه برروا خطأه بأنه مجرد زلة لسان بسبب الوضع الذي يعيشه والضغط والأضواء المسلطة عليه.

ووقع رونالدو على عقود انتقاله إلى النصر حتى عام 2025، في صفقة قياسية سيتقاضى من خلالها راتبا سنويا قدره 200 مليون يورو، ليكون اللاعب صاحب العقد الأعلى في تاريخ كرة القدم.