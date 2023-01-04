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بابل.. كشف ملابسات جريمة قتل نُفذت بـ“آلة جارحة"

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تم القاء القبض على متهم بقتل رجل أربعيني تعرض لعدة طعنات باستخدام آلة جارحة في أقل من 24 ساعة من وقوعها بناحية الإسكندرية شمالي المحافظة".

وأضافت، أن "عملية القبض على القاتل تمت بعد جهود حثيثة من البحث والتحري وجمع للمعلومات من قبل اللجان المختصة".


وأشارت القيادة الى أنه "تم اقتياد المتهم الى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه لينال جزاءه العادل".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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