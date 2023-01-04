انت الان تتابع خبر بابل.. كشف ملابسات جريمة قتل نُفذت بـ“آلة جارحة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تم القاء القبض على متهم بقتل رجل أربعيني تعرض لعدة طعنات باستخدام آلة جارحة في أقل من 24 ساعة من وقوعها بناحية الإسكندرية شمالي المحافظة".

وأضافت، أن "عملية القبض على القاتل تمت بعد جهود حثيثة من البحث والتحري وجمع للمعلومات من قبل اللجان المختصة".



وأشارت القيادة الى أنه "تم اقتياد المتهم الى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه لينال جزاءه العادل".