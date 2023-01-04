انت الان تتابع خبر "تصريح صادم".. مدرب يونايتد يستبعد فريقه من المنافسة على "البريميرليغ" والان مع التفاصيل
2023-01-04 | 10:28
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قال مدرب مانشستر يونايتد إريك تن هاغ، إن فريقه لا يمكن اعتباره من المنافسين على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى الآن هذا الموسم.
وأضاف: "علينا أن نبذل مجهودا بنسبة مئة بالمئة في كل مباراة، إذا حافظنا على هذه الفلسفة فمن الممكن السعي للفوز باللقب، أمامنا عمل كبير، ما زلنا في يناير ولم نصل بعد لمنتصف الموسم، المباراة القادمة جاءت سريعا أمام إيفرتون لذلك سنستمتع لمدة 24 ساعة قبل التركيز على المعركة المقبلة".
وفاز يونايتد بأربع مباريات متتالية على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز دون أن تهتز شباكه وذلك للمرة الأولى منذ سلسلة من ست مباريات بين مايو وأكتوبر 2017.
وأنقذ الحارس ديفيد دي خيا مرماه من عدة محاولات خطيرة ليحافظ على نظافة شباكه مرة أخرى الثلاثاء ونال إشادة خاصة من تن هاغ.
وأوضح المدرب: "أدى دي خيا مباراة جيدة جدا، قام ببعض التصديات الرائعة، دي خيا أحد أسباب خروجنا بشباك نظيفة في أكثر من مناسبة، أتذكر تصديه الهائل أمام وست هام على سبيل المثال، بشكل عام نحن لا نسمح بفرص كثيرة على مرمانا".