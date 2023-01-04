شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. العاهل الأردني يتوجه إلى أبوظبي في زيارة عمل قصيرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توجّه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، إلى أبوظبي في زيارة عمل قصيرة.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية فإن الملك عبدالله الثاني سيلتقي، في زيارة عمل قصيرة إلى أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

عاجل.. العاهل الأردني يتوجه إلى أبوظبي في زيارة عمل قصيرة

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بحث مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات".

كما تناول الاتصال "عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

وأعرب رئيس وزراء باكستان، خلال الاتصال، عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات إلى بلاده خاصة خلال أزمة الفيضانات والسيول التي شهدتها مؤخرًا.