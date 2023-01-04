شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تناقش اليوم طلب إحاطة لإنشاء عاصمة صناعية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصناعة 3 اجتماعات لها اليوم الأربعاء لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة الاجتماع الأول لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن إنشاء عاصمة صناعية على غرار العاصمة الإدارية، للاستفادة من الثروات الطبيعية وتعظيم قيمتها، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء إضافية.

كما تجتمع اللجنة لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب شحاتة عبدالحافظ أبو زيد، بشأن ضرورة قيام الجهات المعنية في الدولة بوضع خريطة صناعية تحدد المواد الخام المتوافرة في مصر وأماكن تواجدها والصناعات التي يمكن أن تقام بشأنها وما تستورده مصر من سلع ومنتجات يمكن الاستعاضة عنها.

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبة منى محمد عمر، بشأن عدم تحديد الحكومة الصناعات ذات الأولوية وعدم وضع نظام لتحفيز التصدير في هذه الصناعات.

فى سياق متصل تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر اجتماعا لها اليوم الأربعاء لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عبدالله، بشأن خفض القيمة الإيجارية للوحدات الصناعية بمنطقة بياض العرب بمحافظة بنى سويف.

فى حين تجتمع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة تقصي أثر تطبيق أحكام القانون رقم (157) لسنة 2018 بشأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك في ضوء تنفيذ اتفاق قرض تنمية محافظات الصعيد (سوهاج – قنا) وتعثر تنفيذ بعض المشروعات.