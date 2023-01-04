شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتسبب "طوبة" فى المشاجرات بالاتهام بالبلطجة؟.. عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "كيف تتسبب الطوبة في الاتهام بالبلطجة"، استعرض خلاله حكما قضائيا يتصدى لوقائع السب والقذف والبلطجة بصدور حكما بالحبس 9 سنوات و4 سنوات مراقبة لـ4 متهمين بينهم سيدتان، والمحكمة اعتبرت "الشتيمة" خدشا للشرف وتحط من الاعتبار، وتنصف المجنى عليها بعد التعدى عليها بالحجارة، وإليكم التفاصيل كاملة:

اتهام بالبلطجة علشان "طوبة".. القضاء يتصدى لوقائع السب والقذف والبلطجة.. 9 سنوات حبس و4 مراقبة لـ4 متهمين بينهم سيدتان.. المحكمة اعتبرت "الشتيمة" خدشا للشرف.. وتنصف المجنى عليها بعد التعدى عليها بالحجارة



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