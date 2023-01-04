شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات "القومى لتنظيم الاتصالات" بمجال تحسين جودة الخدمات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، أمس الثلاثاء، استعراض استراتيجية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال الفترة القادمة، بحضور رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المهندس حسام الجمل.

وفى هذا الصدد، نستعرض إجراءات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى مجال تحسين جودة الخدمات:

• يقوم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بمراقبة معايير جودة الصوت والبيانات، وقد تم تكثيف قياسات الجودة وزيادة مناطق القياس لتشمل 121 منطقة فى 2022 بدلا من 51 منطقة في2019

• يقوم الجهاز بقياس معايير جودة الصوت والبيانات حيث تم رفع محددات الخدمة لمواكبة المعايير العالمية

• بدء تطبيق غرامات على تجاوز معايير جودة الخدمات شهريا لأول مرة فى سوق الاتصالات المصرى وقد بلغ اجمالى الغرامات المالية مبلغ 350 مليون جنيه على الشركات التى خالفت الأطر التنظيمية خلال عامين وتم توجيه المبالغ لتحسين التغطية.

• وفى إطار جهود الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى توفير خدمات بجودة مستقرة فقد تم القيام بعدد 118 ضبطية بالتعاون مع الجهات المختصة فى مختلف انحاء الجمهورية الأجهزة والشبكات غير الشرعية والتى تؤثر سلبيا على جودة الخدمات شملت 2333 جهاز تقوية وهوائى غير شرعى فى عدد 520 منطقة بها تداخلات غير شرعية.

وفى ذات السياق فقد صدر القانون رقم 172 لسنة 2022 بتعديل بعض احكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بهدف ضبط وتنظيم سوق أجهزة الاتصالات لمنع استخدام الأجهزة غير المعتمدة والتى تؤثر سلبيا على جودة خدمات المحمول فى المنطقة المحيطة بها.