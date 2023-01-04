شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد يواجه شبح الإقالة رفقة إيفرتون بعد هزيمة برايتون المذلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض نادي إيفرتون لهزيمة مذلة أمس أمام نظيره نادي برايتون برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة ال 18 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، الشئ الذي زاد من متاعب الفريق فى إطار المنافسة على البقاء فى البيرميرليج والهروب من دائرة الفريق التى تلازم الفريق.

وأكدت بعض المصادر أن مستقبل لامبارد مع إيفرتون أصبح يحوم أمامه العديد من الشكوك، لا سيما فى ظل تذبذب النتائج ومستوي الفريق بصورة كبيرة منذ بداية الموسم الحالي، الأمر الذي يقرب من إقالة المدرب فى الأيام القليلة المقبلة أكثر من أي وقتًا مضي.



إحصائية سلبية لإيفرتون هذا الموسم

ويمتلك نادي إيفرتون إحصائية كارثية هذا الموسم، حيث لم يتمكن الفريق سوي من تحقيق 3 إنتصارات خلال 18 لقاء خاضها، فى حيت تعادل فى 6 مواجهات، وتعرض للهزيمة فى 9 مواجهات آخري، مما يجعل الفريق على هوية الخطر.



شرط وحيد لإستمرار لامبارد

وأكدت العديد من التقارير أن الشرط الوحيد الذي يحافظ من خلالها لامبارد على حظوظه، هو إحداث تغيير ثوري فى مسار الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أن المدرب أصبح مطالبًا بالفوز فيما لا يقل عن 3 مواجهات متتالية للهروب من منطقة الخطر التى تلاحق الفريق.

الجدير بالذكر أن إيفرتون يحتل المركز ال16 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 15 نقطة، فى حين يحتل ناظي برايتون المركز التامن برصيد 27 نقطة.