9 قتلى في انفجار سيارتين مفخختين وسط الصومال

04 يناير , 2023
صورة ارشيفية- دورية عسكرية خارج فندق الحياة في مقديشو بالصومال (20 آب 2022، أ ب).
قُتل 9 أشخاص على الأقل، وأصيب عدد آخر بجروح، في هجومين متزامنين بسيارتين مفخختين في بلدة وسط الصومال، الأربعاء، وفق ما أفاد مسؤولون أمنيون وشهود.
ووفقاً لما نقلته «وكالة الأنباء الفرنسية»، قال مسؤول الأمن المحلي عبد الله أدان، عبر الهاتف: «هاجم الإرهابيون بلدة محاس، هذا الصباح، مستخدمين مركبتين مفخختين، استهدفوا منطقة مدنية وتأكدنا من أن 9 أشخاص، جميعهم مدنيون، قُتلوا في الانفجارين».
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