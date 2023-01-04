انت الان تتابع خبر بابل والانبار تعطلان الدوام الظهري والديوانية تطالب بتأجيل الامتحانات الشهرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيانين منفصلين لإعلام المحافظتين، وردا للسومرية نيوز، أنه "تقرر تعطيل الدوام الظهري للمدارس بسبب غزارة الأمطار وصعوبة حركة الطلبة".

وفي سياق منفصل، طالب مدير تربية الديوانية، عقيل الجبوري، اليوم الأربعاء، إدارات المدارس في المحافظة بتأجيل الامتحانات الشهرية لهذا اليوم.



وقال الجبوري في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بالنظر لاستمرار هطول الامطار نوجهكم بتأجيل الامتحانات الشهرية ان وجدت لهذا اليوم الى اشعار اخر".