انت الان تتابع خبر حمودي يدعو الى موقف دولي تضامني مع شعب أفغانستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "همام حمودي استقبل، صباح اليوم، وفد مجلس علماء شيعة أفغانستان بعد لقائه بالمرجع الأعلى سماحة السيد السيستاني، وتداول الطرفان أوضاع أفغانستان وما شهدته من هجمات إرهابية، وأوضاع إنسانية مؤلمة".وبحسب البيان، أكد حمودي، أن "ما ادلت به المرجعية العليا بشأن أفغانستان ووحدة أبناء شعبها هو صمام امان وسلامة واستقرار، مضيفاً ان "وحدة الأمة الإسلامية تتصدر اولوياتنا، وكلنا حرص على تقوية أواصر الأخوة والتعاون والتكافل".

ودعا الى "ضرورة بلورة موقف دولي تضامني إنساني مع وحدة شعب أفغانستان والسعي لنبذ العنف، ومواجهة الإرهاب والتطرف، والى حماية الشعائر الحسينية بوصفها مظهراً بارزاً لمحبة اهل البيت (عليهم السلام) في حفظ الانسجام والتعايش"، منوها الى ان "أمريكا حاولت تمزيق العراق إلا أن الشعائر الحسينية هي من جمعت أبنائه وحفظت وحدته".

