انت الان تتابع خبر وفاة آخر رائد فضاء من طاقم أول رحلة مأهولة لأبولو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان لناسا أن والتر كانينجهام توفي في هيوستن عن 90 عاما.

ونقل عن مدير ناسا بيل نيلسون قوله: "كان والت كانينجهام طيارا مقاتلا وعالم فيزياء ورائد أعمال، لكنه قبل كل شيء كان مستكشفا".

وأضاف: "على متن أبولو 7، أول مهمة مأهولة يجري إطلاقها، صنع والت ورفاقه التاريخ، مما مهد الطريق لجيل أرتميس الذي نراه اليوم".



وتابع: "سوف تتذكر وكالة ناسا دائما مساهماته في برنامج أمتنا للفضاء ونبعث بتعازينا إلى عائلة كنينجهام".

وانطلق كانينجهام وزملاؤه رواد الفضاء والتر شيرا ودون فولتون إيزيل في مهمة الفضاء أبولو 7 التي استغرقت 11 يوما في 11 تشرين الأول 1968.

وولد كانينجهام في مدينة كريستون بولاية أيوا في 16 آذار 1932. وبعد حصوله على الدكتوراة في الفيزياء، تم اختياره كرائد فضاء في وكالة ناسا عام 1963.

