انت الان تتابع خبر الخزانة الأمريكية: العراق أكبر المشترين للسندات منذ 10 سنوات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخزانة في أحدث جدول لها: أن "العراق حقق خلال شهر تشرين الأول من عام 2022، أكبر شراء لسندات الخزانة الأمريكية، بواقع 38 مليار دولار"، مبينة أن "قيمة هذه السندات ارتفعت بنسبة 86% عن قيمة السندات لعام 2021 وارتفعت بنسبة 76% عن عام 2020، كما ارتفعت بنسبة 16% عن عام 2019".وأضافت، أن "أعلى حيازة للعراق لسندات الخزانة الأمريكية كانت في عام 2012، عندما وصلت قيمة السندات في ذلك العام إلى 48.3 مليار دولار".

وتابعت أن "العراق جاء رابع أكبر دولة عربية من حيث قيمة السندات بعد السعودية والكويت والإمارات، فيما جاءت اليابان على رأس الدول بأكبر قيمة لهذه السندات، تليها الصين ثانيا والمملكة المتحدة ثالثا".