اخبار العالم

اعتقال إرهابيين ظهر احدهما بمقطع فيديو يؤيد انتمائهم لداعش بنينوى

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر اعتقال إرهابيين ظهر احدهما بمقطع فيديو يؤيد انتمائهم لداعش بنينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه " من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابي للقصاص منهم، تمكنت مفارزنا من القاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/إرهاب) لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابي".

وأضافت: "وقد ظهر أحدهما في اصدار تابع للعصابات الاجرامية بعد ان قاموا بالسيطرة على احدى العجلات العسكرية التابعة للقوات الأمنية في احدى المعارك خلال عمليات التحرير".

واتم البيان: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا