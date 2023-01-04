انت الان تتابع خبر اعتقال إرهابيين ظهر احدهما بمقطع فيديو يؤيد انتمائهم لداعش بنينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه " من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابي للقصاص منهم، تمكنت مفارزنا من القاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/إرهاب) لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابي".وأضافت: "وقد ظهر أحدهما في اصدار تابع للعصابات الاجرامية بعد ان قاموا بالسيطرة على احدى العجلات العسكرية التابعة للقوات الأمنية في احدى المعارك خلال عمليات التحرير".

واتم البيان: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".