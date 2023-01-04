انت الان تتابع خبر روسيا تعلق على محاولة إبعاد موسكو عن الشرق الاوسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال سافرونكوف في تصريحات صحفية إنه "مقتنع بأن أي محاولات لإخراج روسيا من المنطقة (الشرق الأوسط)، للتأثير على علاقاتها مع الدول في تلك المنطقة، واستبعادها من عملية حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية أو أي أزمة أخرى في الشرق الأوسط، هي هراء محكوم عليه بالفشل".وأضاف أن الولايات المتحدة تعزل نفسها في عمل "اللجنة الرباعية" (الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة) بشأن التسوية في الشرق الأوسط، وبالتالي تحاول "خصخصة" الصراع العربي الإسرائيلي بالكامل، مضيفا أن أي محاولات لحل "مثل هذه المسائل المعقدة من نوعها تعتبر مهمة مستحيلة".