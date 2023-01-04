شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تبحث اليوم تطوير مراكز الشباب فى القاهرة وسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، تستهلها بمناقشة طلب مقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن تأخر تنفيذ أعمال تطوير مسرح شباب الأندلس، وعدم تنفيذ صالة الألعاب الفردية، وحديقة الأطفال بمركز شباب الأندلس بحي المرج - محافظة القاهرة، وطلب آخر حول تأخر وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ صالة ألعاب فردية بنادي المرج الرياضي بحي المرج- محافظة القاهرة.

وتستكمل اللجنة الاجتماع بمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين النائب أحمد إبراهيم عواجة بشأن احلال وتجديد مركز شباب روافع القصير- مركز سوهاج، والطلب المقدم من النائب أحمد نشأت منصور، بشأن: عدم وجود مبني (إداري- اجتماعي-ثقافي) لمركز شباب نجع الشمندي بقرية أولاد نصير.

وكانت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب قد عقدت جلسة استماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، بحضور اللجنة الأوليمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية.

وتضمنت فلسفة مشروع القانون تعديل بعض المواد الحالية واستحداث مواد أخري جديدة لكي تضع حلول للمشاكل التي شهدها الوسط الرياضي سواء بين الهيئات الرياضية بعضها البعض أو بين المنتمين للمنظومة الرياضية من رؤساء أندية واتحادات رياضية ولجنة أولمبية وغيرها، وهذه التعديلات تأتي تلبية للطموحات والأهداف المراد تحقيقها بما يعود بالنفع على قطاع الشباب والرياضة الذي يمثل أحد أهم المرتكزات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في للدولة.