شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" تبحث اليوم خفض إيجارات الوحدات الصناعية ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عبدالله، بشأن خفض القيمة الإيجارية للوحدات الصناعية بمنطقة بياض العرب بمحافظة بنى سويف.

وخلال اجتماع اللجنة السابق، أوصت بوضع نص فى قانون عربات الطعام المتنقلة بإلزام المحافظات بتحديد أماكن ومراجعة الأسعار والتكاليف.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها اللجنة، للشباب الراغبين فى عمل وحدات طعام متنقلة والمشاكل التى تواجههم أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد كمال مرعى و(60) نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

وتمثلت أهم المشاكل التى عرضها الشباب، عدم تحديد أماكن عربات الطعام المتنقلة ، وأن من منحوا تراخيص على أساس إشغالات وليس طبقا للقانون وبالتالي ارتفاع التكاليف، وأن هناك صعوبة فى تحقيق اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، أنه سيتم في القانون إلزام المحافظين بتحديد أماكن عربات الطعام المتنقلة ، وأن يتم تغيير الأماكن غير المناسبة ، وتابع:" أن تكون كذلك بعيدة عن الأماكن الملوثة للبيئة فلا يعقل أن تكون قريبة من مقالب القمامة، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية الحقيقة ومن ثم يجب إلقاء مزيد من الضوء على هذا الملف على وجه التحديد.