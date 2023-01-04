 الناتو يعتزم مناقشة الإنفاق الدفاعي‭

بروكسل: قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ” الناتو” ينس ستولتنبرج لوكالة الأنباء الألمانية (دي.بي.أيه) إن دول الحلف ستناقش إنفاقها الدفاعي المستهدف في الأشهر المقبلة في الوقت الذي تدعو فيه بعض الدول إلى جعل مستوى اثنين بالمئة المستهدف حاليا حدا أدنى للإنفاق.

ونقلت الوكالة عن ستولتنبرج قوله في مقابلة نُشرت، الثلاثاء، “بعض الحلفاء يؤيدون بشدة تحويل هدف اثنين بالمئة الحالي إلى حد أدنى”.

وأشار إلى أنه سيرأس المفاوضات التي ستُعقد لمناقشة الأمر، قائلا “سنلتقي وسنعقد اجتماعات وزارية وسنجري محادثات في العواصم”.

ووفقا لوكالة الأنباء، لم يذكر ستولتنبرج أسماء الدول التي تدعو إلى وضع هدف أكثر طموحا.

وقال ستولتنبرج إنه يسعى للتوصل إلى اتفاق في موعد لا يتجاوز القمة الدورية المقبلة للحلف التي ستعقد في العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو تموز.