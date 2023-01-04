شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يتجنب مفاجأت بورنموث ويشعل صراع الصدارة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح نادي مانشستر يونايتد من تحقيق فوزًا كبيرًا على مضايفه بورنموث بثلاثية نظيفة، فى الجولة ال19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل الشياطين الحمر صحوتهم نحو تأمين موقفهم فى المربع الذهبي، بعدما حقق الفريق فوزه الرابع على التوالي فى المسابقة.

وتمكن كاسميرو من تسجيل الهدف الإفتتاحي لليونايتد ومنح التقدم للفريق صاحب الأرض، قبل أن ينجح لوك شو من مضاعفة النتيجة وتعزيز تقدم الشياطين الحمر مع بداية الشوط الثاني، ليرسل من بعدها ماركوس راشفورد رصاصة الرحمة بالمباراة ويؤمن الثلاث نقاط لكتيبة تين هاج.



تين هاج يشيد بأداء لاعبيه

وحرص المدرب الهولندي تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد على تهنئة لاعبيه على المستوي الفني الكبير الذي قدموه فى مواجهة بورنموث، خاصة أن الفريق ظهر عليه إحترامه الكبير للمنافس، الأمر الذي ساهم فى إنهاء المباراة مبكرًا وخطف تلك الثلاث نقاط الهامة.



بورنموث يواصل نتائجه المخيبة

فى المقابل واصل نادي بورنموث نتائجه المخيبة للآمال هذا الموسم، بعدما تعرض الفريق للهزيمة الرابعة على التوالي، ليواصل الفريق نزيف النقاط ويصبح أكثر عرضة للهبوط إلى الدرجة الثانية، فى حالة إذا لم يتمكن الفريق من تدارك الأمر فى الجوالات القادمة.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد عزز من موقعه بالنركز الرابع برصيد 35 نقطة، فى حين ظل بورنموث فى المركز ال15برصيد 16 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن ساوثهامبتون المتزيل.