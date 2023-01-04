شكرا لقرائتكم خبر عن قطار أرسنال يتوقف عند محطة نيوكاسل وإشتعال صراع الصدارة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن نادي نيوكاسل من إيقاف سلسلة الإنتصارات المتتالية لنادي أرسنال، فى الجولة ال 19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما فرض عليه نتيجة التعادل السلبي، ليفقد الجانرز رفقة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا نقطتين ثمينتين فى صراع الصدارة.

وعلى الرغم من سيطرة أرسنال على اللقاء وإضاعة العديد من الفرص، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لفوز الفريق فى المباراة، ليمنح نيوكاسل فرصة ذهبية للمان سيتي فى العودة مجددًا إلى صراع الصدارة وتقليص الفارق مع المدفعجية حال الفوز فى هذه الجولة.



أرتيتا ينتقد الأداء التحكيمي!

وحرص المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، على إنتقاد الأداء التحكيمي فى المباراة، خاصة أن الفريق كان قريبًا من تحقيق الفوز فى المباراة،ولكنه يري أن فريقه قد استحق ركلة جزاء لم تحتسب فى الدقائق الأخيرة.



نيوكاسل يستمر فى تقديم عروضه القوية

ونجح نادي نيوكاسل من مواصلة أدائه المميز هذا الموسم على عكس المواسم السابقة، الشئ الذي قد يجعل من مشروع الفريق ممهد للنجاح، لا سيما أنه يسير بخطي ثابتة نحو التواجد فى دوري الأبطال الموسم المقبل وعدم الخروج من المربع الذهبي.

الجدير بالذكر أن أرسنال استمر فى صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، فى حين وصل نادي نيوكاسل إلى النقطة 35 محافظًا على موقعه فى المركز الثالث.