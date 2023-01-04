شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع قتلى الجنود الروس إلى 89 جراء هجوم أوكرانيا الأعنف.. والسبب الهواتف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس، في القصف الأوكراني على ماكيفكا بمنطقة دونيتسك، ليلة رأس السنة إلى 89 قتيلا.

وأفاد بيان مصور للوزارة أن القوات الروسية تمكنت من تدمير 4 قاذفات هيمارس استهدفت عسكرييها في ماكيفكا.

وأكدت روساي أن السبب الرئيس لهجوم ماكيفكا هو الاستخدام الجماعي للهواتف المحمولة، رغم الحظر المفروض، مشيرة إلى تشكيل لجنة تحقيق خاصة للتحقيق في ملابسات الهجوم.

وأضاف البيان: "نتخذ الإجراءات الضرورية لمنع تكرار هذه الفاجعة، وسيعاقب المسؤولون بعد اكتمال التحقيقات".

- في ليلة رأس السنة نفذت كييف ضربة على مركز عسكري روسي بمدينة ماكيفكا شرقي أوكرانيا التي يسيطر عليها الروس، براجمات "هيمارس" الصاروخية التي تلقتها مؤخرا من الولايات المتحدة.

- في اعتراف نادر، أقرت وزارة الدفاع الروسية الإثنين بمقتل 63 من عسكرييها في الضربة الصاروخية.

- تؤكد أوكرانيا أن حصيلة القتلى أعلى بكثير مما أقرت به موسكو حتى الآن.

- تسببت هذه الخسارة الجسيمة بصدمة داخل المجتمع الروسي، وأثارت موجة انتقادات للجيش.

- الثلاثاء نظمت في روسيا تجمعات تكريما للقتلى العسكريين الذي راحوا ضحية الهجوم.