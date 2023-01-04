شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأولى منذ قرن.. مجلس النواب الأمريكي يفشل لثالث مرة في اختيار رئيسه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أرجأ مجلس النواب الأمريكي حتى الأربعاء، جلسة انتخاب رئيس له بعد ثلاث جولات فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية.

وخلال جولات الاقتراع الثلاث المتتالية فشل كيفين مكارثي، النائب عن ولاية كاليفورنيا، في سابقة منذ 100 عام، في إقناع مجموعة من زملائه من مؤيّدي الرئيس السابق دونالد ترامب بانتخابه خلفًا لنانسي بيلوسي إذ إنّ هؤلاء ظلّوا على رأيهم بأنّه معتدل أكثر ممّا ينبغي.

ويحتاج انتخاب "رئيس مجلس النواب"، ثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأمريكي بعد الرئيس ونائبه، أغلبية من 218 صوتا، وهي عتبة لم يتمكن كيفن مكارثي من بلوغها وبعد أن قرر نحو عشرين نائبا من مؤيدي ترامب عرقلة انتخابه.

وقال مات غيتز، النائب عن ولاية فلوريدا "كيفن لا يؤمن بأي شيء وليس لديه ايديولوجية".

ومع ذلك، فإن ترشح مكارثي يحظى بتأييد واسع داخل حزبه، إذ قوبل الإعلان عن ترشحه الثلاثاء بحفاوة كبيرة في صفوف الجمهوريين.

لكن موقع النائب عن كاليفورنيا تراجع بسبب الأداء الضعيف للجمهوريين في انتخابات منتصف الولاية.

وقد يستغرق انتخاب رئيس لمجلس النواب بضع ساعات أو أسابيع، ففي العام 1856، لم يتوافق النواب على رئيس لهم إلا بعد شهرين و133 دورة.

ويبدو أن كيفن مكارثي يسعى لتقديم ضمانات لهم تفاديا لعرقلة خطوته، وفي العام 2015 فشل بفارق ضئيل في أن يصبح رئيسا لمجلس النواب في مواجهة تمرد الجناح اليميني للحزب.

لكنه أيضا لا يستطيع الذهاب بعيدا وإبعاد الجمهوريين المعتدلين.

ورغم أن هامش المناورة لديه بات محدودا، ليس هناك حاليا أي منافس جدي له، يتم فقط التداول باسم النائب من أوهايو جيم جوردان كبديل محتمل دون أن تكون فرصه جدية.

ومع تمتع الجمهوريين بالأغلبية في مجلس النواب، لن يتمكن جو بايدن والديموقراطيون من تمرير مشاريع كبرى جديدة.

لكن مع سيطرة الديموقراطيين على مجلس الشيوخ، لن يتمكن خصومهم من القيام بذلك أيضا.

هل سيتحصنون في معارضة ممنهجة؟ للتوصل إلى ذلك أن ينجحوا في المواجهة، في حين أن بعض نوابهم صوتوا - كما أثناء التصويت على الموازنة قبل عيد الميلاد - مع الديموقراطيين.

وبالتالي فإن انتخاب "زعيم" سيكون أيضا مقياسا لقدرتهم على إلحاق الضرر بالرئيس.

مواجهة مجلس معاد قد يكون بمثابة نعمة سياسية بالنسبة إلى جو بايدن، إذا أكد نيته الترشح مجددا في العام 2024 - وهو قرار عليه أن يعلنه مطلع العام.