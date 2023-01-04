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ما هى الإعلانات المعفاة من التراخيص؟.. القانون يجيب

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القاهرة - سامية سيد - حددت المادة 7 من قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الحالات التى يعفى فيها الإعلان من الحصول على ترخيص مع الالتزام بالضوابط حيث نصت على :

 

يُعفي من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية :

 

١ - إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته .

 

٢ - الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون .

 

٣ - اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات .

 

٤ - اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات أو الثقافية أو الاجتماعية .

 

وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز ، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلي ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة ، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف ، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري .

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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