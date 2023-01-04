شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة: الحكومة استثمرت 14.2 مليار جنيه فى القطاع الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الاهتمام الحكومى بالاستثمار فى القطاع الزراعى كان بارزا في السنوات الأخيرة، حيث استثمرت الحكومة 14.2 مليار جنيه مصرى فى قطاع الزراعة والغابات ومصايد الأسماء، وبذلك تكون استثماراتها تخطت استثمارات القطاع الخاص التي بلغت 13.3 مليار جنيه في العام المالي 2020/21.

ووفقا لتقارير البنك المركزي المصرى، فقد نمت الاستثمارات في القطاع الزراعي بنسبة تتراوح بين 2.0 % إلى 3.9 % خلال الثماني سنوات الأخيرة، حيث تستهدف الحكومة زيادة حجم القطاع الزراعي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12 % بحلول 2024، ووفقا للعام المالي 2020/21 فقد بلغ حجم القطاع الزراعي 445.2 مليار جنيه من إجمالي ناتج محلي إجمالي 4 تريليونات جنيه، أي أن حجم القطاع الزراعي بلغ 11.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، تشير تلك النسبة إلى أن البلاد على المسار الصحيح لتحقيق مستهدف القطاع السابق الإشارة إليه، لكن ليست تلك هي المستهدفات الوحيدة.

ووفقا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من المستهدف أن يزيد حجم القطاع الزراعي بنسبة 30 % في الفترة بين 2020/2050 وأن تصل حصة القطاع في الصادرات إلى 25 % في عام 2050 من حصة تمثل 17 % من الصادرات وفقا لبيانات عام 2020.