شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتشكيل لجان مركزية بالمحافظات للرقابة على الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت منى عمر عضو مجلس النواب، أنه أصبح أمرا واقعا أن نرى أكثر من سعر لنفس السلعة فى نفس التوقيت، وذلك بسبب ترك الأمر مفتوحا دون التدخل المباشر من قبل الحكومة للرقابة على الأسواق، وطالبت بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحديد أسعار السلع والخدمات في الأسواق.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتساءلت عضو مجلس النواب، عن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتحقيق التوازن بين ارتفاع أسعار الغذاء عالميا وارتفاع أسعار الدولار محليا ؟

فيما تساءلت دعاء عريبى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، عن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة للرقابة على السلع الاستهلاكية فى الأسواق.

فيما أكد زكى عباس عضو مجلس النواب فى طلب مناقشة تقدم به أن جهاز حماية المستهلك غائب تماما عن الرقابة على الأسواق، وبناء عليه يجب أن تشكل لجان مركزية برئاسة حماية المستهلك فى جميع المحافظات للرقابة على الأسواق.

فيما قالت هند رشاد عضو مجلس النواب، أن كل التقارير العالمية تقول أن القادم هو الأسوأ على مستوى العالم، ولكن كيلو الأرز سعره كان 12 جنيها ووصل الآن إلى 20 جنيها، أما أسعار اللحوم فلن نستطيع الحديث عنها بسبب الارتفاع الكبير فى أسعارها، لافتة إلى أن الأرز لم يعلن أنه سلعة استراتيجية ومن ثم أدى إلى تذبذب أسعارها داخل السوق المصرى فهل تم تحديد سعر عادل يكافىء الفلاح أم لا.