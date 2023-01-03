شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية طفل قلد جريمة قاتل "نيرة أشرف" ضد زميلته بـ"سكينة بلاستيكية".. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "التقليد الأعمى بسبب السوشيال ميديا"، استعرض خلاله حكاية طفل قلد جريمة قاتل "نيرة أشرف" ضد زميلته بـ"سكينة بلاستيكية" فى فناء المدرسة، وإصابتها في رقبتها وأنحاء متفرقة في جسدها، ووالد الصغيرة "ريتال" يحرر محضرا إهمال ضد الطفل وأهليته ومدرسين المدرسة، والنيابة تطلب تحريات الواقعة، وتستدعى المشكو فى حقه وولى أمره لسؤالهما، وإليكم التفاصيل كاملة:

"التقليد الأعمى".. طفل يقلد جريمة قاتل "نيرة أشرف" ضد زميلته بـ"سكينة بلاستيكية" فى فناء المدرسة.. والد الصغيرة يحرر محضرًا.. والنيابة تطلب تحريات الواقعة.. وتستدعى المشكو فى حقه وولى أمره لسؤالهما



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