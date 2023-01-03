شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" توافق على الترخيص لوزير البترول بالتتقيب عن الغاز بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الطاقة والبيىة بمجلس النواب خلال اجتماعا اليوم الثلاثاء، برئاسة حسام عوض الله علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إوشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية التزام للبحث عن البترول في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018( ج.م.ع)

من جانبه قال حسام عوض الله رئيس لحنة الطاقة بمجلس النواب إن استراتيجية الدولة تتجه لزيادة البحث والتنقيب من خلال التعاقد مع شركات عالمية للتنقييب عن الغاز والبترول خاصة بالمناكق البحرية والبحث بمناكق جديدة.

بدوره أشار عمرو قطامي عضو اللجنة إلي اهمية البحث والتنقيب خاصة عن الغاز والبحث بمناطق جديدة بالتعاون مع شركات هالمية واستثمارات جديدة.

يشار إلي أن استراتيجية قطاع البترول تتضمن 3 محاور رئيسية ، أولها "تأمين الطاقة\"وذلك بزيادة إمدادات الطاقة وتنويع مصادر الطلب علي الطاقة وتعزيز أنشطة تقليل الانبعاثات الكربونية، أما ثانيها تتمثل في"الإستدامة المالية وذلك بمعالجة متأخرات الشركاء والتشابكات المالية الداخلية، واصلاح دعم الطاقة، وتعظيم القيمة المضافة فضلا عن تحقيق مردود اقتصادي من أنشطة تقليل الانبعاثات الكربونية، وأخيرا يأتي "إدارة القطاع"بتحسين نظم الحوكمة والهيكل التنظيمي والاستغلال الأمثل للكوادر البشرية، وتوفير المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات ووضع اطار مؤسسي لدعم أنشطة تقليل الانبعاثات الكربونية.