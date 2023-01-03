شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" توافق على الترخيص لوزير البترول بالتتقيب عن الغاز بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر
من جانبه قال حسام عوض الله رئيس لحنة الطاقة بمجلس النواب إن استراتيجية الدولة تتجه لزيادة البحث والتنقيب من خلال التعاقد مع شركات عالمية للتنقييب عن الغاز والبترول خاصة بالمناكق البحرية والبحث بمناكق جديدة.
بدوره أشار عمرو قطامي عضو اللجنة إلي اهمية البحث والتنقيب خاصة عن الغاز والبحث بمناطق جديدة بالتعاون مع شركات هالمية واستثمارات جديدة.
يشار إلي أن استراتيجية قطاع البترول تتضمن 3 محاور رئيسية ، أولها "تأمين الطاقة\"وذلك بزيادة إمدادات الطاقة وتنويع مصادر الطلب علي الطاقة وتعزيز أنشطة تقليل الانبعاثات الكربونية، أما ثانيها تتمثل في"الإستدامة المالية وذلك بمعالجة متأخرات الشركاء والتشابكات المالية الداخلية، واصلاح دعم الطاقة، وتعظيم القيمة المضافة فضلا عن تحقيق مردود اقتصادي من أنشطة تقليل الانبعاثات الكربونية، وأخيرا يأتي "إدارة القطاع"بتحسين نظم الحوكمة والهيكل التنظيمي والاستغلال الأمثل للكوادر البشرية، وتوفير المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات ووضع اطار مؤسسي لدعم أنشطة تقليل الانبعاثات الكربونية.