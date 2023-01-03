شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية لوزير التموين: هل تسبب تحديد سعر الأرز للجمهور فى ارتفاعه بالأسواق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت أميرة العادلى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنه فى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة نتفاجىء بوجود أزمة فى الأرز رغم إنتاجه محليا وهذا أمر لا يعقل وكذلك هناك أزمة فى إدارة الأزمة نفسها، موضحة أن سلعة الأرز منذ أن تخرج من الفلاح حتى المواطن سعرها يتضاعف بسبب التجار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء بحضور وزير التموين.

وتساءلت العادلى لماذا اختفت السلعة ولماذا لا يوجد تنوع فى أنواع الأرز بالأسواق وهل هذا سببه القرار رقم 66 لسنة 2022 بتحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

فيما قالت سولاف درويش عضو مجلس النواب، أن العالم كله يتحدث عن الأزمة المقبلة هى أزمة الغذاء موضحة أنه لا توجد رقابة على الأسواق كما أن جهاز حماية المستهلك لا يقوم بدوره فى الرقابة على الأسواق كما أن هناك العديد من الأسواق العشوائية.

أضافت درويش أنه يجب الرقابة على الأسواق العشوائية خاصة وأن هذه الأسواق منتشرة فى كل مكان فى مصر وينبغى السيطرة عليها.

وقال محمد الصمودى عضو مجلس النواب ، "السلع التكميلية بنشوفها فى التلفزيون لكنها مبتنزلش فى الريف موضحا أن ما يأتى للريف مواد لا تصلح للاستهلاك الآدمى كما لفت إلى أن الأرامل والمطلقات ومحدودى الدخل لديهم أزمة كبيرة فى توفير المأكل لأولادهم".