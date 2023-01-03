شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية لوزير التموين: هل تسبب تحديد سعر الأرز للجمهور فى ارتفاعه بالأسواق؟ والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء بحضور وزير التموين.
وتساءلت العادلى لماذا اختفت السلعة ولماذا لا يوجد تنوع فى أنواع الأرز بالأسواق وهل هذا سببه القرار رقم 66 لسنة 2022 بتحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
فيما قالت سولاف درويش عضو مجلس النواب، أن العالم كله يتحدث عن الأزمة المقبلة هى أزمة الغذاء موضحة أنه لا توجد رقابة على الأسواق كما أن جهاز حماية المستهلك لا يقوم بدوره فى الرقابة على الأسواق كما أن هناك العديد من الأسواق العشوائية.
أضافت درويش أنه يجب الرقابة على الأسواق العشوائية خاصة وأن هذه الأسواق منتشرة فى كل مكان فى مصر وينبغى السيطرة عليها.
وقال محمد الصمودى عضو مجلس النواب ، "السلع التكميلية بنشوفها فى التلفزيون لكنها مبتنزلش فى الريف موضحا أن ما يأتى للريف مواد لا تصلح للاستهلاك الآدمى كما لفت إلى أن الأرامل والمطلقات ومحدودى الدخل لديهم أزمة كبيرة فى توفير المأكل لأولادهم".