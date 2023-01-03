شكرا لقرائتكم خبر عن نواب لوزير التموين: الرقابة على الأسواق غائبة وطوابير الخبز عادت من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد البرلسى عضو مجلس النواب، أن مدينة المحلة أصبحت كرة من اللهب، بسبب سياسات وزارة التموين وسياسات الحكومة، وحقيقة الأمر أن معظم النواب تحدثوا عن عودة طوابير الخبز مرة أخرى، وفى المحلة المواطنين يخرجون من بيوتهم الساعة 2 بعد منتصف الليل لشراء الخبز، بينما المخبز يغلق أبوابه الساعة 7 صباحا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء بحضور وزير التموين.

وأضاف البرلسى، أن المحلة مدينة عمالية، والطبيعى أن يخرج العمال والموظفون إلى عملهم والطلاب إلى مدارسهم، لكنهم يقفون فى طوابير الخبز، ويجب أن نفهم أن الذى يريد أن ينزع من المواطن رغيفه، فهو يريد أن ينتزع منه روحه.

فيما أكد النائب محمد الجبلاوى، أن وزارة التموين تغرد خارج السرب، ونجد أنها خالية من الكفاءات، ولو سارت مصر على نهج وزارة التموين لما أصبح فى مصر أية كفاءات على الإطلاق، لافتا إلى أن وكيل وزارة التموين فى قنا يتجدد له للمرة الثالثة بعد خروجه على المعاش، وأعتقد أن العمل التنفيذي يحتاج لسواعد من الشباب.

فيما قال النائب خالد بدوى، أن جودة الدقيق فى المطاحن ضعيفة للغاية، خاصة فى محافظة الشرقية مضيفا: لدينا مشكلة فى الرقابة على المخابز، وهناك موظفين لا يعلمون كيف تتم الرقابة بشفافية، ووكيلة الوزير الموجودة فى الشرقية عمرها 65 سنة.