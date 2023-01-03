شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يطالبون وزارة التموين بالقيام بدورها فى تشديد الرقابة على الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسن عمار عضو مجلس النواب، أننا جميعا نعلم الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الارتفاع غير المبرر فى الأسواق يثير العديد من التساؤلات منها: هل دور الوزارة توفير السلع فى الأسواق فقط؟ أم الرقابة على الأسواق أيضا لمواجهة الانفلات فى الأسعار؟.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء بحضور وزير التموين.

وأضاف عمار أن الدولة تمنح أولوية لمستوردى السلع الغذائية بالسعر الرسمى، لكن نفس المستوردين يسعرون السلع بأسعار السوق، وهنا تكون لدينا أزمة حقيقية تتسبب فى ارتفاع الأسعار.

وقال عمار أن بعض السلع يكون فيها إنتاجنا أكبر من استهلاكنها مثل الأرز فلماذا توجد مشكلة، مشيرا إلى أن بورسعيد هى أول محافظة يطبق فيها منظومة الخبز، لكنها تعانى من نقص الخبز حاليا وهناك بعض المناطق فى المحافظة تم إغلاق مخابز كثيرة فيها، مما تسبب فى أزمة كبيرة وكأن القرار عقوبة للمواطن وليس لأصحاب المخابز.

بدوره قال النائب شريف الوردانى، أن التقارير التى تأتى لوزير التموين من المحافظات غير صحيحة، موضحا أنه تم تخفيض حصة الدقيق حوالى 20% فى السلام أول والسلام ثان، مما أدى إلى تكدس المواطنين أمام المخابز منذ الساعة الخامسة صباحا ومن ثم يجب حل الأزمة.

فيما أكد نادر عبده عضو مجلس النواب أن الرقابة على الأسواق أمر هام للغاية لضبط الأسواق بالإضافة إلى زيادة أعداد مفتشي التموين فى المحافظات، مطالبا بسعر عادل للقمح من الفلاحين، مطالبا وزير التموين بأن يكون هو لسان حال الفلاح المصرى.