الكرملين: الضربة الأوكرانية تصعد من استخدام الطائرات بدون طيار

قامت طواقم الطوارئ في روسيا بتفتيش حطام مبنى أصابته صواريخ أوكرانية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 63 جنديًا روسيًا في ثكناتهم هناك، في أحدث ضربة لإستراتيجية الكرملين الحربية، حيث تقول أوكرانيا إن تكتيكات موسكو قد تتغير.

ومع احتدام القتال لفترة أطول بكثير مما كان متوقعًا من قبل الكرملين، وتورطه في حرب استنزاف وسط هجوم مضاد أوكراني مدعوم بأسلحة قدمها الغرب، يفكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طرق لاستعادة الزخم، تشمل خطته، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين، تصعيد قصف الأراضي الأوكرانية بطائرات بدون طيار إيرانية الصنع.

كسر المقاومة

وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه الليلي: «لدينا معلومات تفيد بأن روسيا تخطط لهجوم مطول من قبل شاهد (تفجير طائرات بدون طيار)»، وقال إن الهدف هو كسر مقاومة أوكرانيا من خلال «استنفاد شعبنا، دفاعنا الجوي، وطاقتنا»، بعد أكثر من 10 أشهر من غزو روسيا لجارتها.

بالنسبة للجيش الروسي، تعتبر الطائرات بدون طيار المتفجرة سلاحًا رخيصًا ينشر الخوف أيضًا بين القوات والمدنيين الأوكرانيين، ودخلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في نزاع مع إيران بشأن دور طهران في تزويد موسكو بالطائرات بدون طيار المزعومة.

وقال معهد دراسة الحرب إن بوتين يسعى إلى تعزيز الدعم لإستراتيجيته بين الأصوات الرئيسية في روسيا، وقال مركز الأبحاث: «من المرجح ألا تؤدي الحملة الجوية والصاروخية الروسية ضد أوكرانيا إلى التأثيرات الإعلامية المرغوبة للكرملين بين القوميين الروس».

وأضاف أن «مثل هذه الإخفاقات العسكرية العميقة ستستمر في تعقيد جهود بوتين لإرضاء المجتمع الروسي المؤيد للحرب، والاحتفاظ بالسرد المهيمن في مجال المعلومات المحلي».

ردع الأسلحة

وبين مركز الأبحات أن اعتماد بوتين الإضافي على الطائرات بدون طيار قد لا يساعده في تحقيق أهدافه، حيث تدعي أوكرانيا تحقيق نسبة نجاح عالية ضد الأسلحة، ومع ذلك فإن جزءًا من نية استخدام الطائرات بدون طيار هو استنفاد الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وقال زيلينسكي إنه خلال اليومين الأولين من العام الجديد، اللذين تميزا بهجمات ليلية لا هوادة فيها بطائرات بدون طيار على المدن الأوكرانية والبنية التحتية للطاقة، أسقطت القوات في البلاد أكثر من 80 طائرة مسيرة إيرانية الصنع.

وبين المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إحنات، في مقابلة تليفزيونية، منذ سبتمبر، أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية ما يقرب من 500 طائرة بدون طيار.

وإلى جانب سعيها لإضعاف مقاومة الغزو الروسي، استهدفت القصف بعيد المدى شبكة الكهرباء لتترك المدنيين تحت رحمة طقس الشتاء القارس، مع انتشار انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد.

انتقادات متجددة

وفي الهجوم، الذي حدث في نهاية الأسبوع الماضي، أطلقت القوات الأوكرانية صواريخ من نظام الإطلاق المتعدد (HIMARS) المقدم من الولايات المتحدة، وفقًا لبيان وزارة الدفاع الروسية.

وكانت واحدة من أكثر الهجمات دموية على قوات الكرملين منذ بدء الحرب قبل أكثر من 10 أشهر، وأثارت انتقادات متجددة داخل روسيا للطريقة التي تجري بها الحرب.

عدد قتلى كبير

ولم يقدم البيان الروسي بشأن الهجوم سوى تفاصيل قليلة أخرى، وذكرت تقارير أخرى غير مؤكدة أن عدد القتلى أعلى من ذلك بكثير.

وزعمت مديرية الاتصالات الإستراتيجية في القوات المسلحة الأوكرانية أن حوالي 400 جندي روسي تم حشدهم قتلوا في مبنى مدرسة مهنية في ماكيفكا وأصيب حوالي 300 آخرين، ولا يمكن التحقق من هذا الادعاء بشكل مستقل، وقال البيان الروسي إن الإضراب وقع «في منطقة ماكيفكا»، ولم يذكر المدرسة المهنية.

وقفات احتجاجية

وذكرت وكالة ريا نوفوستي الحكومية أن وقفات احتجاجية للجنود الذين قتلوا في الضربة جرت في مدينتين روسيتين.

وفي سامارا، في جنوب غرب روسيا، تجمع السكان المحليون من أجل خدمة أرثوذكسية في ذكرى الموتى، وأعقب القداس دقيقة صمت، ووضعت الزهور في نصب تذكاري للحرب يعود إلى الحقبة السوفيتية، حسبما أفادت وكالة الإعلام الروسية، وذكرت تقارير غير مؤكدة في وسائل إعلام روسية أن الضحايا كانوا جنود احتياط من المنطقة.

وأفاد نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، كيريلو تيموشينكو، أنه في القتال الأخير، أصابت ضربة صاروخية روسية الليلة الماضية مدينة دروزكيفكا في منطقة دونيتسك شخصين.

وأقر الجيش الروسي بتنفيذ ضربات على دروزكيفكا وكراماتورسك، في دونيتسك أيضًا، وزعمت وزارة الدفاع أنها دمرت أربع قاذفات هيمارس في المنطقة، لا يمكن التحقق من هذا الادعاء بشكل مستقل.

ظهر مراسل الإذاعة الفرنسية (TF1) على شاشات التليفزيون، عندما وقع انفجار من إحدى الضربات خلفه في دروزكيفكا، وأصيب مراسل ألماني بصحيفة بيلد بجروح طفيفة من شظايا القصف نفسه، وقال مسؤولون إن الهجوم دمر ساحة لهوكي الجليد وصفت بأنها أكبر مدرسة للهوكي والتزلج على الجليد في أوكرانيا.