28 قتيلا جراء عنف عرقي في بوركينا فاسو

قتلت جماعات مسلحة متطوعة تدعم جيش بوركينا فاسو عشرات المدنيين من جماعة الفولاني العرقية، بينهم أطفال، في غرب البلاد المضطربة، وفق ما اتهمت جماعة حقوقية محلية.

حيث قتل أنصار الجيش ما يقرب من 30 مدنيا الأسبوع الماضي في بلدة نونا، ذات الأغلبية الفولانية والمسلمة، وفقا لداودة ديالو، السكرتير التنفيذي للجماعة المدنية والتجمع ضد الإفلات من العقاب ووصم المجتمعات.

اشتباه الدعم

وتم استهداف شعب الفولاني في بوركينا فاسو بشكل متزايد من قبل الجيش وميليشيات الدفاع المحلية للاشتباه في دعمهم للمتمردين الإسلاميين المتطرفين في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا والذين كانوا يمارسون العنف في البلاد منذ سنوات.

وقال ديالو: «يستهدفون بشكل أساسي الأشخاص أصحاب الحيلة أو المؤثرين والأفراد القادرين جسديًا في المجتمع، مما أدى إلى فقدان العديد من الأرواح البشرية». وقال إن عمليات القتل في نونا كانت هجمات انتقامية شنها متطوعون بعد أن هاجم الجهاديون مقارهم.

وقالت حكومة بوركينا فاسو إنها فتحت تحقيقا في مقتل 28 شخصا على الأقل. ودعا المدعي العام أرميل سما بوركينا فاسو في بيان لسكان إلى التزام الهدوء أثناء التحقيق وقال إن الحكومة ستعتقل الجناة الذين ارتكبوا أعمالا «خطيرة غير مسبوقة».

داعش والقاعدة

وقتلت الجماعات المتطرفة المرتبطة بالقاعدة وتنظيم داعش الآلاف وشردت ما يقرب من مليوني شخص في بوركينا فاسو على مدى السنوات السبع الماضية.