شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية مميزة لأرسنال قبل مواجهة نيوكاسل.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي أرسنال تحدي صعب الليلة، حينما يواجه نظيره نيوكاسل يونايتد، فى الجولة ال19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعي الجانرز من مواصلة صدارة جدول ترتيب المسابقة، الشئ الذي قد يقربه خطوة إضافية فى الفوز باللقب الغائب.

ويمتلك أرسنال إحصائية مميزة للغاية فى مواجهات نيوكاسل السابقة، حيث نجح الجانرز فى الفوز ب 4 مباريات خلال آخر خمس مواجهات خاضها الفريقين، فى الوقت الذي لم يتمكن الفريق الضيف سوي من تحقيق إنتصار وحيد خلال هذه المواجهات، الشئ الذي يثير بعض التفائل للمدرب الإسباني أرتيتا.



أرتيتا يحذر لاعبيه من المنافس

وحرص المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا التشديد على لاعبيه بضرورة إنهاء اللقاء مبكرًا وخطف الثلاث النقاط، خاصة أن المنافس لن يكون سهلًا فى مباراة الليلة، كما أنه يمتلك الحلول الهجومية لوقف سلسلة إنتصارات الفريق مؤخرًا فى حالة عدم التركيز فى تفاصيل المباراة الصغيرة.



موعد مباراة أرسنال ونيوكاسل القادمة

ومن المقرر أن يستضيف نادي أرسنال نظيره نيوكاسل يونايتد اليوم الثلاثاء، فى الجولة ال19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة 21:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 22:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن أرسنال يعتلي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، فى حين يحل نيوكاسل فى المركز الثالث برصيد 34 نقطة.