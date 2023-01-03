شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستراليونايتد يصطدم بمواجهة بورنموث فى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي مانشستر يونايتد تحدي قوي الليلة، حينما يواجه نظيره بورنموث، فى الجوالة ال19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعي اليونايتد لمواصلة إنتصاراته من أجل تعزيز موقفه فى المربع الذهبي، على أمل تعثر نيوكاسل أمام أرسنال فى نفس الجولة.

فى حين يسعي فريق بورنموث فى تعزيز موقفه موقفه فى جدول ترتيب المسابقة، خاصة أن الفريق مهدد بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، فى حالة إذا لم يتمكن من الفوز فى مواجهة الليلة، الشئ الذي قد يزيد من صعوبة المباراة على اليونايتد فى خطف الثلاث نقاط من المباراة.



تين هاج يحذر لاعبيه من التهاون

وحرص المدرب الهولندي تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، على تحذير لاعبيه من التهاون أمام بورنموث، خاصة أن الفريق بمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، فى الوقت الذي سبق وأن تمكن الفريق من تحقيق الفوز على ليفربول هذا الموسم، مما يعكس صعوبة المباراة على الفريقين.



موعد مباراة اليونايتد وبورنموث القادمة

ومن المقرر ان يلاقي نادي مانشستر يونايتد نظيره بورنموث، فى الجولة ال19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن اليونايتد يحتل المركز الرابع برصيد 32 نقطة من 16 مباراة خاضها الفريق، فى حين يحتل نادي بورنموث المركز ال15 برصيد 18 نقطة ولكن من 17 مباراة.