انت الان تتابع خبر نائب يكشف عن مطالبة تخص رواتب المتقاعدين ويحدد موعد الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الكاظمي في حديثه لبرنامج (عشرين) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الوفاء لدماء الشهيدين، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني يكمن بتحسين اداء الحكومة الجديدة ".وفي مايخص الموازنة، أكد الكاظمي، "اعداد الموازنة، ومطلع الشهر الثاني من 2023 سيكون موعدا لاقرار الموازنة التي بلغت 80 ترليونا منها 40 للموازنة التشغيلية"، مستدركا "طالبنا بتعديل رواتب المتقاعدين الدنيا ، اضافة الى البنية التحتية واعادة تشغيل القطاع الخاص وتثبيت العقود في جميع الوزارات".

وتابع :"اكدنا رفض الانتهاك الاجنبي والاصرار على سيادة العراق وتطوير اقتصاده ، فضلا عن التأكيد على الوحدة الوطنية وعدم الاعتماد على النفط بشكل منفرد لتطوير الواقع العراقي"، مطالبا بـ"القضاء على التأمرات الخارجية بالخصوص الولايات المتحدة امريكة التي تغطرست في التدخلات وعلى الشركاء في الحكومة العراقية ان ترفضها بشكل قاطع".



واشار الكاظمي الى ان "الاتفاق الذي حدث عند تشكيل الحكومة مع الفرقاء السياسيين لم يطرح خلاله رفض التدخلات الامريكية، ولكن كان الامر على توحيد الموقف في الامور الوطنية منها الاقتصاد وادارة الدولة والتفاهم"، موضحا ان "هناك مصاديق جديدة جيدة خصوصا في القنوات الاعلامية في نقل الاحداث ذات المصداقية العالية من خلال نقل احدث التجمع والوقفة الاستذكارية لحادثة المطار".

وشدد عضو اللجنة المالية على "ضرورة ان تكون هناك جبهة رصينة لمواجهة التداعيات الخارجية من خلال توحيد الموقف ورفض السياسات الخارجية".