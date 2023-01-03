نور السعودية يجري 279 عملية عيون بموريتانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ البرنامج الطبي التطوعي لمكافحة العمى في مدينة كيهيدي بجمهورية موريتانيا، ضمن برنامج «نور السعودية التطوعي»، بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية العالمية. وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بالكشف على 4.050 حالة، وإجراء 279 عملية جراحية متخصصة، وإعطاء 2.100 دواء، وتوزيع 1.000 نظارة طبية. ووزع المركز أمس 1.170 سلة غذائية في محلية الرصيرص بولاية النيل الأزرق في جمهورية السودان، استفاد منها 5.872 فردا، في إطار المساعدات الغذائية الطارئة التي تقدمها المملكة عبر المركز للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر حاجة في جمهورية السودان. ووزع المركز أمس 1.170 سلة غذائية في محلية الرصيرص بولاية النيل الأزرق في جمهورية السودان، استفاد منها 5.872 فردا، في إطار المساعدات الغذائية الطارئة التي تقدمها المملكة عبر المركز للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر حاجة في جمهورية السودان.

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