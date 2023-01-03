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بسبب الاصابة.. دي ماريا يغيب عن لقاء يوفنتوس وكريمونيزي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443230-638083642243783846.jpg

2023-01-03 | 18:35

بسبب الاصابة.. دي ماريا يغيب عن لقاء يوفنتوس وكريمونيزي

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تأكد غياب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، جناح يوفنتوس، اليوم الثلاثاء، عن مباراة فريقه أمام كريمونيزي، المقرر لها غدا الأربعاء، في إطار منافسات الأسبوع 16 من .
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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