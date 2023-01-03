انت الان تتابع خبر بسبب الاصابة.. دي ماريا يغيب عن لقاء يوفنتوس وكريمونيزي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443230-638083642243783846.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-01-03 | 18:35
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تأكد غياب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، جناح يوفنتوس، اليوم الثلاثاء، عن مباراة فريقه أمام كريمونيزي، المقرر لها غدا الأربعاء، في إطار منافسات الأسبوع 16 من الدوري الإيطالي.
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