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رونالدو: فضلت النصر السعودي على العديد من الأندية الاوروبية

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443228-638083619087833587.jpg

2023-01-03 | 17:56

رونالدو: فضلت النصر السعودي على العديد من الأندية الاوروبية

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أكد الدولي البرتغالي ، اليوم الثلاثاء، عن سعادته بالانضمام إلى نادي النصر السعودي، لافتا إلى أنه فضل النصر عن العديد من الأندية الأوروبية.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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