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انت الان تتابع خبر رونالدو: فضلت النصر السعودي على العديد من الأندية الاوروبية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443228-638083619087833587.jpg
2023-01-03 | 17:56
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أكد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء، عن سعادته بالانضمام إلى نادي النصر السعودي، لافتا إلى أنه فضل النصر عن العديد من الأندية الأوروبية.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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