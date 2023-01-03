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انت الان تتابع خبر رونالدو: فضلت النصر السعودي على العديد من الأندية الاوروبية والان مع التفاصيل

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012